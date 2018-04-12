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Водитель внедорожника в Якутии не заметил, как трижды переехал бабушку
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    Водитель внедорожника в Якутии не заметил, как трижды переехал бабушку

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    Водитель внедорожника в Якутии не заметил, как трижды переехал бабушку

    Якутск, 12 апреля. В Намском районе Якутии в среду водитель внедорожника, сдавая назад, сначала дважды наехал на пожилую женщину, а потом, двигаясь вперед, проехал по ней еще раз.

    Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону. Отмечается, что инцидент произошел днем 11 апреля. Сообщение о 78-летней пострадавшей поступило в полицию из местной больницы. У женщины врачи диагностировали перелом позвонка. Пожилая женщина рассказала, что была травмирована в результате наезда на нее автомобиля. При этом женщина шла по обочине, а машина после ДТП уехала. Происшествие было заснято на видеокамеру.

    Как пишет URA.ru, на кадрах видно, что джип во время движения назад сбивает женщину и проезжает по ней задним колесом. Затем пострадавшая оказывается под передним колесом. После разворота водитель снова наезжает на женщину задним колесом и уезжает.

    Позже был задержан 68-летний водитель Toyota Harrier. Мужчина рассказал, что не заметил женщину, а потряхивание автомобиля приписал неровностям местности.

    Водитель внедорожника в Якутии не заметил, как трижды переехал бабушку

    Автор: Анна Иванова
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