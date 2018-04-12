Улюкаев в тюрьме пишет стихи и занимается йогой — адвокат

Москва, 12 апреля. Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за получение взятки, продолжает писать в тюрьме стихи и заниматься йогой. Об этом заявил его правозащитник Дариджан Квеидзе.

Адвокат Улюкаева рассказала о состоянии подзащитного, отметив, что «все у него хорошо» и бывший министр ни на что не жалуется.

«Стихи написал, да. И спортом занимается, ему же коврик принесли для йоги», — сказала Квеидзе.

Отметим, что 12 апреля Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу стороны защиты на приговор Улюкаева. Адвокаты настаивают на невиновности подзащитного и требуют аннулировать приговор. Бывший глава МЭР приговорен к восьми годам строгого режима за взятку в размере двух млн долларов, ему также назначили штраф в 130 млн рублей с последующим запретом работать на государственной службе в течение 8 лет.