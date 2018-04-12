Меню
Общество
Улюкаев в тюрьме пишет стихи и занимается йогой — адвокат
Общество
Сын английского писателя Толкина выпустит новую книгу о Средиземье
Следующая новость
Загрузка...

    Улюкаев в тюрьме пишет стихи и занимается йогой — адвокат

    136

    Улюкаев в тюрьме пишет стихи и занимается йогой — адвокат

    Москва, 12 апреля. Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за получение взятки, продолжает писать в тюрьме стихи и заниматься йогой. Об этом заявил его правозащитник Дариджан Квеидзе.

    Адвокат Улюкаева рассказала о состоянии подзащитного, отметив, что «все у него хорошо» и бывший министр ни на что не жалуется.

    «Стихи написал, да. И спортом занимается, ему же коврик принесли для йоги», — сказала Квеидзе.

    Отметим, что 12 апреля Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу стороны защиты на приговор Улюкаева. Адвокаты настаивают на невиновности подзащитного и требуют аннулировать приговор. Бывший глава МЭР приговорен к восьми годам строгого режима за взятку в размере двух млн долларов, ему также назначили штраф в 130 млн рублей с последующим запретом работать на государственной службе в течение 8 лет.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    136
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    179
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    3458
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    14283