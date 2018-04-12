Мигрантов во Франции одели в свитера экс-президента Ширака

Париж, 12 апреля. Дочь бывшего президента Франции Жака Ширака Клод отдала старые костюмы и свитеры отца для помощи мигрантам.

Историю о добром поступке Клод рассказал фотограф Ян Артюс-Бертран, пишет журнал L’Obs. Когда во Франции начались холода, он получил звонок от монахини Мари-Жо, которая заботится о мигрантах. Женщина пожаловалась, что ей не хватает теплой одежды для малоимущих.

«Я написал в фонд Ширака и получил ответ от Клод Ширак, которая сказала: "Я займусь этим, не волнуйся», — пояснил Артюс-Бертран.

Через несколько дней машина Ширака привезла старые костюмы и свитеры бывшего французского лидера.

Напомним, что Жак Ширак был президентом Франции в период с 1995 по 2007 годы.