Порошенко поздравил Алиева с переизбранием на пост президента и пригласил в Киев

Киев, 12 апреля. Украинский лидер Петр Порошенко поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Об это глава Украины написал в своем микроблоге Twitter.

Петр Порошенко выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство Украины и Азербайджана статет «еще крепче». Украинский лидер также пригласил Ильхама Алиева посетить Киев.

«Искренне поздравляю Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче. С нетерпением жду президента Алиева в Киеве», — написал Порошенко.

Щиро вітаю Ільхама Алієва з упевненою перемогою на виборах Президента Азербайджану!

Впевнений, що українсько-азербайджанське стратегічне партнерство стане ще міцнішим.

З нетерпінням чекаю на Президента Алієва у Києві! — Петро Порошенко (@poroshenko) April 11, 2018

Выборы президента страны прошли 11 апреля в Азербайджане. На должность главы государства претендовали восемь человек, в том числе и действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев. Как стало известно, уже обработано 92% бюллетеней. Согласно полученным данным, Ильхам Алиев побеждает с 86% голосов избирателей.