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Порошенко поздравил Алиева с переизбранием на пост президента и пригласил в Киев
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    Порошенко поздравил Алиева с переизбранием на пост президента и пригласил в Киев

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    Порошенко поздравил Алиева с переизбранием на пост президента и пригласил в Киев

    Киев, 12 апреля. Украинский лидер Петр Порошенко поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Об это глава Украины написал в своем микроблоге Twitter.

    Петр Порошенко выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство Украины и Азербайджана статет «еще крепче». Украинский лидер также пригласил Ильхама Алиева посетить Киев.

    «Искренне поздравляю Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче. С нетерпением жду президента Алиева в Киеве», — написал Порошенко.

    Выборы президента страны прошли 11 апреля в Азербайджане. На должность главы государства претендовали восемь человек, в том числе и действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев. Как стало известно, уже обработано 92% бюллетеней. Согласно полученным данным, Ильхам Алиев побеждает с 86% голосов избирателей.

    Автор: Алексей Громов
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