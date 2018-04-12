«А доказательства где?»: Сатановский объяснил, почему заявления о «химатаке» в Сирии являются вбросом

Москва, 12 апреля. Российский ученый-востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, а также других стран Ближнего и Среднего Востока Евгений Сатановский назвал вбросом и провокацией обвинения властей Сирии в «химатаке» в Восточной Гуте.

По его словам, если бы в действительности в сирийском городе Дума, который является густонаселенным районом, сирийские войска применили химическое оружие, то жертв было бы не 40, как утверждают США, а тысячи.

Сатановский напомнил, что американцы умолчали информацию о том, сколько в действительности погибло человек «при ударе химоружием по иранской армии».

«Посмотрите на удар химоружием по курдам – да тоже особенно ничего не говорили!» — отметил он.

Сатановский также задался вопросом, нужно ли было в действительности сирийским военным «поджигать бочку с хлором»

«Я даже не говорю, кто эту бочку с хлором мог поджечь! Армеец, который выпустил «чего надо», какую-нибудь управляемую ракету по противнику, или боевик, который выпустил ее», — сказал эксперт. «Какое это имеет (для всех, кроме Трампа — президента США) отношение к химоружию?! Не случайно его сейчас все спрашивают: «А доказательства где?» — резюмировал Сатановский.

Напомним, что Трамп без предъявления каких-либо доказательств заявил о «химатаке» в сирийском городе Дума, хотя местные врачи не зарегистрировали ни одного пациента с химическим отравлением, и пригрозил нанести удар по правительственными силам. В МИД РФ считают, что провокации с химоружием нужны Западу как повод для нанесения ударов по правительственным силам САР.