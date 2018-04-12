Россия готова к любому развитию событий вокруг Сирии — депутат ГД

Москва, 12 апреля. Россия готовится к любому развитию событий в Сирии, в том числе к самому худшему сценарию, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Надо быть готовыми, естественно, ко всему. И к самому худшему. И мы к этому готовимся. И это понятно», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Таким образом Чепа ответил на вопрос журналиста, к каким действиям США нужно быть готовым после сообщений о химической атаке в Сирии.

Российские войска ПВО находятся в постоянной боеготовности, подчеркнул депутат.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума, несмотря на то, что местные врачи не зарегистрировали ни одного пациента с признаками химического отравления. Тем не менее, президент США пригрозил войскам Дамаска ракетным ударом.