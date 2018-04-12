Сирия: Клинцевич объяснил, зачем корабли РФ покинули Тартус и вышли в открытое море

В СМИ появилась информация, что, предположительно, большинство российских боевых кораблей покинули сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ России, и вышли в открытое море. Такие выводы были сделаны на основании анализа спутниковых снимков. Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации Франц Клинцевич, эта информация его не удивляет: выход кораблей в море — знак того, что российские военные готовы отразить любой удар, как против вооруженных сил РФ, так и против наших союзников.

«В силу сложившейся вокруг Сирии ситуации сегодня есть реальная угроза как нашим боевым кораблям и базам, так и сирийским военным объектам, — отметил сенатор Клинцевич. — Поэтому вполне возможно, что российские корабли снялись с причалов и вышли в море. Это значит, что корабли были приведены в состояние, в котором они могут выполнять боевые задачи в случае реальной агрессии против нашей военной базы, наших военнослужащих, а также для выполнения договоренностей, которые существуют между нами и Сирийской арабской республикой».

Вся вина за нынешнее обострение ситуации вокруг Сирии целиком лежит на западных странах, подчеркнул Клинцевич, а все обвинения, что сирийская армия якобы применяла в городе Дума химическое оружие, — намеренно устроенная провокация.

«Это нагнетание, которое устраивает Запад за счет своих фейковых проектов, само по себе неудивительно, — отметил российский сенатор. — Они всегда этим занимались, они всегда были врунами, лжецами и провокаторами. И сегодня они в очередной раз пытаются решить свои вопросы, остановить Россию и любой ценой восстановить свой пошатнувшийся однополярный мир. Но мир не однополярен, это время ушло».

Но ситуация настолько накалена, что и политикам, и военным пора внять голосу разума и сесть за стол переговоров, отметил Франц Клинцевич.

«Как бы западные политики ни изощрялись во вранье, у них есть военные, которые хорошо понимают последствия возможного конфликта. И я уверен, что именно военные не допустят, чтобы этот конфликт стал широкомасштабным. Уверен, что будут достигнуты необходимые договоренности», — подчеркнул Клинцевич.

Но пусть Запад не забывает, что Россия готова дать отпор любой агрессии, и тем, кто пытается нас провоцировать, надо это ясно осознавать, предупредил член Совфеда.

«Мы не собираемся ни на кого нападать, не собираемся кому-то причинять зло или захватывать чужую территорию. Но мы в состоянии защитить себя и наших союзников — это самое главное. Когда наши корабли выходят в море, с этого момента их противоракетные системы начинают функционировать как надо: все слышать, все видеть и иметь возможность применить серьезное оружие против любой агрессии, отразить любой удар. Но я уверен, что рано или поздно это напряжение спадет — ведь ни «хорошая», ни «плохая» война никому не нужна. Не зря говорят — плохой мир лучше, чем хорошая война. Все будет хорошо, я в этом абсолютно убежден, так что нашим гражданам не стоит сильно беспокоиться», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Ранее «Газета.ру» привела спутниковые снимки, опубликованные Image Satellite International, из анализа которых можно сделать вывод, что большинство российских боевых кораблей покинули порт Тартус в Сирии и вышли в открытое море. Снимки датированы 11 апреля, именно в этот день прозвучали угрозы в адрес России со стороны президента США Дональда Трампа.