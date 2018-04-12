Сирия: корабли ВМФ РФ могли покинуть Тартус для выполнения стратегических задач

Хомс,12 апреля. Корабли ВМФ РФ могли покинуть базу в сирийском Тартусе для выполнения стратегических задач по обеспечению мира в регионе. Об этом заявил депутат ГД Дмитрий Белик.

Накануне ряд СМИ распространили информацию о том, что российские корабли покинули Тартус, увязывая это с предполагаемым ударом США по Сирии. Парламентарий РФ Дмитрий Белик отметил, что эта база является стратегической для обеспечения безопасности САР.

«Поэтому российские суда, вероятно, выполняют стратегические задачи для обеспечения безопасности, стабильности и мира в регионе», — сказал он.

Белик подчеркнул, что все задачи ставит руководство Минобороны РФ. Напомним, что ряд западных стран обвинили Дамаск в использовании химоружия в Думе. Сирийские власти неоднократно заявляли об отсутствии отравляющих веществ, что подтверждали и эксперты ОЗХО. В МИД РФ считают, что провокации с химоружием нужны Западу как повод для нанесения ударов по правительственным силам САР.