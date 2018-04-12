Сирия, 12 апреля. Молодежь Хасаки вышла на демонстрации в поддержку правительства САР. Боевики готовятся выступить против САА в районе границы между Хамой и Идлибом. ВВС коалиции ударили по городу Аль-Хаджин в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА в северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: эвакуировали более 1500 боевиков из Восточной Гуты за последние 24 часа; готовятся к наступлению против ИГ1 к югу от Дамаска.

«Исламское государство»1: утверждает, что террористы уничтожили автомобиль «Хашд Аш-Шааби» в иракской провинции Багдад.

«Тахрир Аш-Шам»: готовится выступить против САА у границы между Хамой и Идлибом; ведет перестрелки с САА на севере провинции Хама.

Международная коалиция: ударила по городу Аль-Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

За последние 24 часа более 1500 боевиков и членов их семей были эвакуированы из Восточной Гуты, сообщают представители Министерства обороны России. Также отмечается, что в городе Дума начала работу российская военная полиция. Военные РФ являются гарантами соблюдения правопорядка в населенном пункте, а также обеспечивают безопасность местных жителей. Согласно информации Twitter-канала (sayed_ridha), солдаты САА подняли сирийский флаг над Думой в знак получения полного контроля над Гутой.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) готовится к началу полномасштабного наступления на юге от Дамаска, передают военные источники новостного портала Al Masdar News. Во главе с 4-й механизированной дивизией подразделения САР заняли позиции вблизи территорий, подконтрольных «Исламскому государству», — в районе лагеря «Аль-Ярмук» и в квартале Аль-Кадам. Известно, что поддержку правительственным войскам будут оказывать ополченческие отряды «Фатх Аль-Интифада», «Лива Аль-Кудс», «Кават Аль-Джалиль», а также Народный фронт освобождения Палестины. Сообщается, что атака начнется в ближайшие часы. Напомним, накануне неизвестный боевик напал на одного из делегатов от правительства САР, который должен был принять участие в мирных переговорах с силами вооруженной оппозиции. Предполагается, что атака была проведена со стороны ИГИЛовцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (freesyriach) сообщает о том, что ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли авиаудары по району Хасят Хави Антар в населенном пункте Аль-Хаджин, расположенном к юго-востоку от административного центра провинции. Напомним, Аль-Хаджин находится на территориях, оккупированных курдскими формированиями на левом берегу реки Евфрат. Несмотря на то, что в окрестностях города все еще скрываются террористы «Исламского государства», авианалеты западного альянса также могут привести к гибели мирных жителей, как не раз происходило ранее. Напомним, за время контртеррористической операции под ударами коалиционных военных самолетов погибли сотни гражданских лиц.

Провинция Идлиб

Агентство новостей Al Masdar News передает, что незаконные вооруженные формирования, действующие в районе границы между провинциями Идлиб и Хама, призвали отряды вооруженной оппозиции начать подготовку к наступлению против Сирийской арабской армии (САА). Исламистские группировки намереваются воспользоваться обострением отношений между Вашингтоном и Дамаском и захватить территории, подконтрольные правительственным силам. В свою очередь, САА и проасадовские отряды Национальных сил обороны****** (NDF) привели войска в полную боевую готовность. Напомним, США обещали нанести удар по Сирии после беспочвенного обвинения правительства САР в проведении химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте.

Провинция Хама

На линии соприкосновения сил сторон на севере Хамы вновь отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам». Как передает Twitter-канал (ayad_homs), под огнем артиллерии САА оказались военные объекты исламистов на подступах к населенным пунктам Таль Хаваш и Аль Хамират. Информации о потерях со стороны «Джебхат Ан-Нусры»1*** пока не поступало. Оппозиционные СМИ также заявляют, что воздушное прикрытие правительственным подразделениям обеспечивают российские военные самолеты.

Провинция Хасака

В Хасаке прошла демонстрация местных жителей в поддержку сирийского правительства. По данным военного источника в сети Twitter (sayed_ridha), члены одной из молодежных организаций вышли на улицы, осудив израильскую агрессию и поблагодарив правительственные силы за освобождение Восточной Гуты. Напомним, Израиль нанес ракетные удары по авиабазе «Т-4», расположенной на востоке провинции Хомс, 9 апреля. Несмотря на то, что сирийские системы ПВО сбили несколько ракет, три снаряда все же достигли цели.

Ирак

Twitter-канал (Terror_Monitor) со ссылкой на медиа-портал «Аль-Амак», связанный с «Исламским государством», утверждает, что террористы так называемых «спящих ячеек» ИГ уничтожили автомобиль проправительственных ополченцев-шиитов из числа Сил народной мобилизации. Инцидент произошел к западу от населенного пункта Самарра в провинции Багдад. Предполагается, что взрывное устройство было установлено под колесами транспортного средства. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из бойцов «Хашд Аш-Шааби».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)