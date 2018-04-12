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Сирия новости 12 апреля 12.30: жители Хасаки поддержали САА, авианалеты коалиции США в Дейр-эз-Зоре
Политика
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    Сирия новости 12 апреля 12.30: жители Хасаки поддержали САА, авианалеты коалиции США в Дейр-эз-Зоре

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    Жители Хасаки поддержали САА

    Сирия, 12 апреля. Молодежь Хасаки вышла на демонстрации в поддержку правительства САР. Боевики готовятся выступить против САА в районе границы между Хамой и Идлибом. ВВС коалиции ударили по городу Аль-Хаджин в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: обеспечивают прикрытие САА в северной части провинции Хама.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: эвакуировали более 1500 боевиков из Восточной Гуты за последние 24 часа; готовятся к наступлению против ИГ1 к югу от Дамаска.

    «Исламское государство»1: утверждает, что террористы уничтожили автомобиль «Хашд Аш-Шааби» в иракской провинции Багдад.

    «Тахрир Аш-Шам»: готовится выступить против САА у границы между Хамой и Идлибом; ведет перестрелки с САА на севере провинции Хама.

    Международная коалиция: ударила по городу Аль-Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — ДамаскЗа последние 24 часа более 1500 боевиков и членов их семей были эвакуированы из Восточной Гуты, сообщают представители Министерства обороны России. Также отмечается, что в городе Дума начала работу российская военная полиция. Военные РФ являются гарантами соблюдения правопорядка в населенном пункте, а также обеспечивают безопасность местных жителей. Согласно информации Twitter-канала (sayed_ridha), солдаты САА подняли сирийский флаг над Думой в знак получения полного контроля над Гутой.

    Между тем Сирийская арабская армия (САА) готовится к началу полномасштабного наступления на юге от Дамаска, передают военные источники новостного портала Al Masdar News. Во главе с 4-й механизированной дивизией подразделения САР заняли позиции вблизи территорий, подконтрольных «Исламскому государству», — в районе лагеря «Аль-Ярмук» и в квартале Аль-Кадам. Известно, что поддержку правительственным войскам будут оказывать ополченческие отряды «Фатх Аль-Интифада», «Лива Аль-Кудс», «Кават Аль-Джалиль», а также Народный фронт освобождения Палестины. Сообщается, что атака начнется в ближайшие часы. Напомним, накануне неизвестный боевик напал на одного из делегатов от правительства САР, который должен был принять участие в мирных переговорах с силами вооруженной оппозиции. Предполагается, что атака была проведена со стороны ИГИЛовцев.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-ЗорВоенный источник в социальной сети Twitter (freesyriach) сообщает о том, что ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли авиаудары по району Хасят Хави Антар в населенном пункте Аль-Хаджин, расположенном к юго-востоку от административного центра провинции. Напомним, Аль-Хаджин находится на территориях, оккупированных курдскими формированиями на левом берегу реки Евфрат. Несмотря на то, что в окрестностях города все еще скрываются террористы «Исламского государства», авианалеты западного альянса также могут привести к гибели мирных жителей, как не раз происходило ранее. Напомним, за время контртеррористической операции под ударами коалиционных военных самолетов погибли сотни гражданских лиц.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — ИдлибАгентство новостей Al Masdar News передает, что незаконные вооруженные формирования, действующие в районе границы между провинциями Идлиб и Хама, призвали отряды вооруженной оппозиции начать подготовку к наступлению против Сирийской арабской армии (САА). Исламистские группировки намереваются воспользоваться обострением отношений между Вашингтоном и Дамаском и захватить территории, подконтрольные правительственным силам. В свою очередь, САА и проасадовские отряды Национальных сил обороны****** (NDF) привели войска в полную боевую готовность. Напомним, США обещали нанести удар по Сирии после беспочвенного обвинения правительства САР в проведении химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — ХамаНа линии соприкосновения сил сторон на севере Хамы вновь отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам». Как передает Twitter-канал (ayad_homs), под огнем артиллерии САА оказались военные объекты исламистов на подступах к населенным пунктам Таль Хаваш и Аль Хамират. Информации о потерях со стороны «Джебхат Ан-Нусры»1*** пока не поступало. Оппозиционные СМИ также заявляют, что воздушное прикрытие правительственным подразделениям обеспечивают российские военные самолеты.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — ХасакаВ Хасаке прошла демонстрация местных жителей в поддержку сирийского правительства. По данным военного источника в сети Twitter (sayed_ridha), члены одной из молодежных организаций вышли на улицы, осудив израильскую агрессию и поблагодарив правительственные силы за освобождение Восточной Гуты. Напомним, Израиль нанес ракетные удары по авиабазе «Т-4», расположенной на востоке провинции Хомс, 9 апреля. Несмотря на то, что сирийские системы ПВО сбили несколько ракет, три снаряда все же достигли цели.

    Ирак

    Карта военных действий — ИракTwitter-канал (Terror_Monitor) со ссылкой на медиа-портал «Аль-Амак», связанный с «Исламским государством», утверждает, что террористы так называемых «спящих ячеек» ИГ уничтожили автомобиль проправительственных ополченцев-шиитов из числа Сил народной мобилизации. Инцидент произошел к западу от населенного пункта Самарра в провинции Багдад. Предполагается, что взрывное устройство было установлено под колесами транспортного средства. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из бойцов «Хашд Аш-Шааби».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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