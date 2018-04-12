Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

Два года прошло со времени апрельского обострения в Нагорном Карабахе. Кровавые события 2016-го имели серьезные последствия. Азербайджанская агрессия в отношении Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) еще более актуализировала вопрос международного признания этого государства и показала истинное лицо режима Ильхама Алиева тем, кто испытывал по этому поводу хоть малейшие иллюзии. Артиллерийские удары по населенным пунктам и школам, погибшие старики и дети — все это было зафиксировано сразу же допущенными в Арцах журналистами — в том числе и корреспондентами Федерального агентства новостей.

По прошествии двух лет имеет смысл подвести некоторые итоги произошедшего. Об этом и многом другом министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян рассказал в эксклюзивном интервью ФАН.

— Масис Самвелович, как оценивают в Арцахе апрельские события 2016 года? Это — очередная эскалация или все-таки вторая война?

— Для описания апрельских событий 2016 года используется различная терминология: обострение, эскалация, военные столкновения, вспышка насилия и прочее. Считаю, что наиболее точным термином является «Апрельская война», которая была ограничена во времени и типам использованных вооружений. Боевые действия наиболее интенсивно шли 2-5 апреля, поэтому используется и термин «Четырехдневная война». На самом деле артиллерийские обстрелы территории Арцаха, но с меньшей интенсивностью, продолжались и в последующие несколько недель.

«Апрельская война» не была изначально задумана Азербайджаном как ограниченная по продолжительности и масштабам боевая операция. Опасаясь контрнаступления армии обороны Республики Арцах, уже 3 апреля Азербайджан заявил об одностороннем прекращении огня, хотя и продолжал вести боевые действия.

— Какова была и есть реакция международного сообщества на то, что произошло два года назад?

— Международное сообщество проявило единую позицию и заинтересованность в вопросе поддержания мира в регионе. Страны — сопредседатели минской группы ОБСЕ — США, Россия, Франция, а также Генеральный Секретарь ООН, Действующий председатель ОБСЕ, Генеральный секретарь Совета Европы призвали к неукоснительному соблюдению соглашений о режиме прекращения огня от 1994 года и его укреплении от 1995 года.

Только Турция и Пакистан открыто поддержали азербайджанскую агрессию. Подобная позиция Анкары прямо противоречит ее статусу члена минской группы ОБСЕ.

Эффективные действия армии обороны Республики Арцах, включая армянских добровольцев, беспрецедентное давление на конфликтующие стороны, оказанное из мировых центров силы, в том числе активное вовлечение в процесс стабилизации политического и военного руководства России, принудили азербайджанскую сторону прекратить начатую войну. Из трех стран — сопредседателей МГ ОБСЕ только Россия обладает оперативными возможностями и соответствующим инструментарием в нашем регионе.

— Повысилось ли в мире внимание к проблеме признания независимости Арцаха, снова ставшего объектом нападения со стороны своего соседа?

— «Апрельская война» 2016 года привлекла внимание международного сообщества к азербайджано-карабахскому конфликту в целом и, как следствие, к вопросу статуса Республики Арцах. На наш взгляд, в мире растет понимание того, что конфликт может быть урегулирован лишь на основе факта реализованного народом Арцаха права на самоопределение. В последние годы отчетливо прослеживается позитивная тенденция к все большему признанию решающей роли народа Арцаха в определении своего будущего в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Независимость Арцаха является свершившимся и необратимым фактом, признание которого со стороны международного сообщества является лишь вопросом времени. За последние годы Республика Арцах последовательно и планомерно углубляла существующие международные связи и расширяла географию сотрудничества.

По нашему глубокому убеждению, международное признание Республики Арцах станет дополнительным политико-дипломатическим механизмом обеспечения безопасности Арцаха и предотвращения региональной войны.

— Какую позицию занимает МИД Арцаха в отношении посреднического формата? Сохраняется ли доверие к действующему формату урегулирования?

— Сопредседательство минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции является единственным согласованным форматом, имеющим мандат международного сообщества на осуществление посреднической миссии по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

Как неоднократно заявляли сами сопредседатели МГ ОБСЕ, их задача заключается не в навязывании сторонам решения конфликта, а в сближении их позиций. Кроме того, способность сопредседателей минской группы ОБСЕ как напрямую, так и опосредовано реагировать на возникающие угрозы является важным фактором поддержания хрупкого мира в регионе азербайджано-карабахского конфликта. И в апреле 2016 года решительная позиция стран — сопредседателей минской группы ОБСЕ стала важным вкладом в прекращении боевых действий.

— Какие уроки вынесла Республика Арцах из четырехдневной войны? Исправлены ли ошибки? Намечены ли новые векторы для предотвращения повторения трагических событий в будущем?

— В первую очередь, были пересмотрены некоторые подходы к вопросу обеспечения военной безопасности Арцаха и повышению его обороноспособности. Об эффективности предпринимаемых шагов говорит тот факт, что за короткий промежуток времени удалось полностью свести на нет диверсионную активность азербайджанской армии на границе.

Параллельно с укреплением военной безопасности страны посредством совершенствования военных и военно-технических механизмов сдерживания Азербайджана от попыток возобновления боевых действий большое внимание уделяется политическим и дипломатическим средствам поддержания региональной стабильности и безопасности. В этом контексте нашей первоочередной внешнеполитической задачей является интеграция Арцаха в международные процессы и недопущение изоляции республики.