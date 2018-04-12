Американские кинокритики назвали самые ожидаемые премьеры весны и лета

Москва, 12 апреля. Американские кинокритики назвали десять самых ожидаемых лент, которые должны выйти в прокат весной и летом 2018 года. Рейтинг премьер представило издание USA Today.

В топ-10 попали три фильма студии Marvel – «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» и «Человек-муравей и Оса». Также, по мнению экспертов, большой популярностью у зрителей будут пользоваться ленты «Миссия невыполнима: Последствия», «Восемь подруг Оушена» и две картины студии Walt Disney Pictures — «Хан Соло. Звездные войны: Истории» и анимационный фильм «Суперсемейка 2».

Единственным в рейтинге фильмом, который не является продолжением или спин-оффом, стал триллер «Реинкарнация», передает «ФедералПресс».

Ранее, как сообщало URA.RU, эксперт составили список худших фильмов, снятых именитыми режиссерами Голливуда.