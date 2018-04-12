Савченко рассказала, когда закончит голодовку

Киев, 12 апреля. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в попытке организации теракта и объявившая голодовку, заявила, что продолжит отказываться от еды, пока не выйдет на свободу.

По словам Веры Савченко, сестры Надежды, депутат похудела уже на 15 килограмм. Она продолжает пить воду и иногда просит сигареты. Отметим, что Надежда Савченко объявила голодовке 23 марта.

«Мое состояние на... 11 апреля 2018 года: здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично. Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины», — написала депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

К сообщению Савченко прикреплено фото, на котором видно, что текст написан от руки на бумаге.

Ранее сообщалось, что Надежда Савченко требует в СИЗО помощников, чтобы выполнять работу депутата. Отмечалось также, что Савченко уже направила соответствующие обращения уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой и генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.