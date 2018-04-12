В Австралии призвали Россию использовать влияние в Сирии для расследования предполагаемых химатак

Сидней, 12 апреля. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл призвал Россию использовать свое влияние в Сирии, чтобы гарантировать расследование предполагаемой химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте.

Как передает радиостанция Triple M radio, Тернбулл призвал Москву использовать свое «колоссальное влияние», чтобы гарантировать расследование якобы химической атаки в Сирии. Также он призвал РФ обеспечить правосудие над виновными.

Напомним, ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в сирийском населенном пункте Дума в Восточной Гуте. Обвинения были основаны на информации недостоверных источников, между тем сирийские войска к этому отношения не имеют. МИД России назвал эти сообщения вбросом. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Также военные эксперты высказывали мнение, что эту провокацию США могут использовать как повод для удара по правительственным силам.