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В Австралии призвали Россию использовать влияние в Сирии для расследования предполагаемых химатак
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    В Австралии призвали Россию использовать влияние в Сирии для расследования предполагаемых химатак

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    В Австралии призвали Россию использовать влияние в Сирии для расследования предполагаемых химатак

    Сидней, 12 апреля. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл призвал Россию использовать свое влияние в Сирии, чтобы гарантировать расследование предполагаемой химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте.

    Как передает радиостанция Triple M radio, Тернбулл призвал Москву использовать свое «колоссальное влияние», чтобы гарантировать расследование якобы химической атаки в Сирии. Также он призвал РФ обеспечить правосудие над виновными.

    Напомним, ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в сирийском населенном пункте Дума в Восточной Гуте. Обвинения были основаны на информации недостоверных источников, между тем сирийские войска к этому отношения не  имеют. МИД России назвал эти сообщения вбросом. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

    Также военные эксперты высказывали мнение, что эту провокацию США могут использовать как повод для удара по правительственным силам.

    В Австралии призвали Россию использовать влияние в Сирии для расследования предполагаемых химатак

    Автор: Анна Иванова
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