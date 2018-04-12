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Посол РФ рассказал, кто стоит за провокацией с химоружием в Восточной Гуте
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    Посол РФ рассказал, кто стоит за провокацией с химоружием в Восточной Гуте

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    Посол РФ рассказал, кто стоит за провокацией с химоружием в Восточной Гуте

    Париж, 12 апреля. Советник-посланник посольства РФ в Париже Артем Студенников заявил, что применение химоружия властями Сирии в Восточной Гуте не имело смысла. По его словам, организаторы этой «атаки» «хотели привлечь внимание международного сообщества и заграничных спонсоров».

    «Сирийская армия контролирует 90% Восточной Гуты, использование химоружия не имеет никакого смысла, никакой логики, — сказал дипломат в эфире радиостанции France Info. — Мы думаем, что это была провокация, организованная повстанческими, террористическими группировками в Восточной Гуте», передает РИА Новости.

    Ранее президент США Дональд Трамп без предъявления каких-либо доказательств заявил о «химатаке» в сирийском городе Дума, хотя местные врачи не зарегистрировали ни одного пациента с химическим отравлением, и пригрозил нанести удар по правительственными силам. Надуманность этих обвинений в адрес Дамаска подтвердили международные наблюдатели, а также местные врачи, которые опровергли информацию о поступлении пациентов с признаками химического отравления. 

    Автор: Тимур Румянцев
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