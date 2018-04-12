Москва, 12 апреля. Российская ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в университете Тишрин в Сирии. Об этом сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

«В Сирии «Тотальный диктант» будут писать в университете Тишрин. Там будут площадки и традиционного диктанта и теста TruD в институте иностранных языков», — пояснила она РИА Новости.

Ребковец пояснила, что диктовать текст будут преподаватели университета, а принять участие в акции смогут все желающие.

Напомним, акция «Тотальный диктант», на которой можно проверить свою грамотность и знание правил русского языка, проходит с 2004 года. В разные годы тексты для диктанта писали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов. В 2018 году «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля.

Как писало сетевое издание «Дни.ру», по итогам прошлого года ошибок в диктанте не допустили только 1% россиян, принявших участие в акции.