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«Тотальный диктант» пройдет в университете Тишрин в Сирии
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    «Тотальный диктант» пройдет в университете Тишрин в Сирии

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    «Тотальный диктант» пройдет в университете Тишрин в Сирии

    Москва, 12 апреля. Российская ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в университете Тишрин в Сирии. Об этом сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

    «В Сирии «Тотальный диктант» будут писать в университете Тишрин. Там будут площадки и традиционного диктанта и теста TruD в институте иностранных языков», — пояснила она РИА Новости.

    Ребковец пояснила, что диктовать текст будут преподаватели университета, а принять участие в акции смогут все желающие.

    Напомним, акция «Тотальный диктант», на которой можно проверить свою грамотность и знание правил русского языка, проходит с 2004 года. В разные годы тексты для диктанта писали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов. В 2018 году «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля.

    Как писало сетевое издание «Дни.ру», по итогам прошлого года ошибок в диктанте не допустили только 1% россиян, принявших участие в акции.

    Автор: Василий Котов
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