Экс-президент США призвал Трампа отказаться от ядерных ударов и военных акций против РФ

Вашингтон, 12 апреля. Бывший президент США Джимми Картер призвал действующего главу государства Дональда Трампа отказаться от ядерных ударов и военных действий, в том числе от акций, направленных против России.

Картер подчеркнул, что «любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всего человечества». Он напомнил, что неядерный конфликт также является очень опасным занятием, которое в любой момент может выйти из-под контроля, передает «Пятый канал» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Молюсь за то, что ему (Дональду Трампу – прим. ФАН) удастся сохранить нашу стране в мире», — сказал Картер.

Напомним, накануне, как сообщала «Газета.ру», президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов направить на Сирию свои «умные ракеты».