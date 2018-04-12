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Экс-президент США призвал Трампа отказаться от ядерных ударов и военных акций против РФ
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    Экс-президент США призвал Трампа отказаться от ядерных ударов и военных акций против РФ

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    Экс-президент США призвал Трампа отказаться от ядерных ударов и военных акций против РФ

    Вашингтон, 12 апреля. Бывший президент США Джимми Картер призвал действующего главу государства Дональда Трампа отказаться от ядерных ударов и военных действий, в том числе от акций, направленных против России.

    Картер подчеркнул, что «любой обмен ядерными ударами станет катастрофой для всего человечества». Он напомнил, что неядерный конфликт также является очень опасным занятием, которое в любой момент может выйти из-под контроля, передает «Пятый канал» со ссылкой на зарубежные СМИ.  

    «Молюсь за то, что ему (Дональду Трампу – прим. ФАН) удастся сохранить нашу стране в мире», — сказал Картер.

    Напомним, накануне, как сообщала «Газета.ру», президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов направить на Сирию свои «умные ракеты».

    Автор: Василий Котов
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