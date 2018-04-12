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Космонавты на МКС напишут «Тотальный диктант» 14 апреля
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    Космонавты на МКС напишут «Тотальный диктант» 14 апреля

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    Космонавты на МКС напишут «Тотальный диктант» 14 апреля

    Москва, 12 апреля. Акция «Тотальный диктант» в 2018 году во второй раз пройдет в космосе. Об этом на пресс-конференции по Владивостоке рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

    По словам организаторов, космонавты примут участие в акции на проверку знания русского языка. Ребковец включила видеозапись, на которой космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев рассказали, что будут участвовать в «Тотальном диктанте».

    Организатор добавила, что в 2014 году Артемьев впервые был на МКС и впервые написал «Тотальный диктант». По ее словам, «в этом году он полетел снова, видимо, для того, чтобы написать там диктант».

    Организатор напомнила, что «Тотальный диктант-2018» напишут в 1021 населенном пункте 76 стран.

    Космонавты на МКС напишут «Тотальный диктант» 14 апреля

     

    Автор: Анна Иванова
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