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США выделят $2 млрд на разработку управляемого ракетного оружия
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    США выделят $2 млрд на разработку управляемого ракетного оружия

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    США выделят $2 млрд на разработку управляемого ракетного оружия

    Москва, 12 апреля. США выразили готовность выделить 2 миллиарда долларов на «разработку и доработку технологий производства управляемых ракет», а также авиационных технологий. Ожидается, что соглашение с выбранным подрядчиком будет заключено сроком на десять лет.

    Как говорится в документе, опубликованном управлением по работе с подрядными организациями армии Соединенных Штатов, в перечень работ по подряду включена разработка технологий, направленных на совершенствование связанных с применением управляемого ракетного оружия процессов, увеличение его радиуса действия, расширения зоны действия средств противовоздушной обороны и обеспечение возможности поражать цели на ходу для мобильных сил, передает RT.

    Напомним, ранее сообщалось, что в недалеком будущем у береговой охраны Соединенных Штатов могут появиться необитаемые подводные аппараты в Арктике. 

    Автор: Тимур Румяцев
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