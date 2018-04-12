Москва, 12 апреля. В преддверии своего профессионального праздника российские космонавты рассказали, чего им не хватает на орбите во время работы на Международной космической станции.

По словам Андрея Борисенко, дважды побывавшего на МКС, скучать в космосе некогда, однако таких земных вещей, как обычная еда, хорошая русская баня, сауна или душ, россиянам на орбите не хватает, передает «Подмосковье 360».

Несмотря на всю ответственность работы на Международной космической станции, у космонавтов есть свои развлечения, традиции и ритуалы.

«Чем выше риск, тем больше суеверий. И у нас они тоже есть. Например, просмотр фильма «Белое солнце пустыни» перед полетом», — рассказал космонавт Максим Сураев.

Также, по его словам, нередко по пути к ракете космонавты совершают ритуальные остановки, а на ракетный лифт их провожает «дружеский пинок» — толчок коленом чуть ниже спины.

Своим детям из космоса папы-космонавты могут привезти индикаторы невесомости – мягкие игрушки, которые подвешиваются на кораблях, а также шлемофон и перчатки от скафандра. В целом, как рассказали российские космонавты, работа на МКС для них сродни путешествию, в котором всегда можно встретить что-то новое.

«В космосе я как раз путешествую. Иногда даже не замечаешь, как пролетает свободное время, пока смотришь в иллюминатор на Землю и каждый раз видишь что-то новое, уникальное», — заключил член двух экспедиций Александр Самокутяев.

Напомним, 12 апреля в России празднуется День космонавтики. В прошлом году к празднику, как сообщало агентство «Ридус», в Сети появился ролик, включивший в себя все наиболее интересные факты о первом полете человека в космос.