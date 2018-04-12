«Меркурий» раздора: российские поставщики объяснили, почему полки магазинов могут поредеть

Москва, 12 апреля. Российские поставщики бьют тревогу. По их мнению, внедрение системы электронной сертификации может привести к подорожанию продуктов, кроме того, ассортимент на прилавках магазинах может значительно поредеть.

Речь идет об информационной системе «Меркурий», предназначенной для контроля за товарами, подконтрольными Россельхознадзору, с момента их производства до реализации. Ее ввод инициировали, исходя из того, что ее работа в электронном режиме сможет гарантировать качество продукции и движение ее от производителя в торговую сеть и защиту производителя от злоупотреблений сети.

Сначала «Меркурий» планировали запустить в 2012 году, но из-за многочисленных недоработок ввод отложили на 2014 год, а затем и вовсе на 1 июля 2018 года. Однако она все еще вызывает множество вопросов.

Так, фермеры из Калужской области еще в марте заявили, что эта мера губительна для малого и среднего бизнеса, поскольку его представителям придется серьезно потратиться на программное обеспечение, а это повлечет подорожание продукции.

Что касается ситуации в регионах, то в число рекордсменов вошла, в частности, Ленинградская область, осенью 2017 года она первой в России запустила электронную систему контроля молочной продукции.

Однако в отдаленных частях РФ запуск «Меркурия» осложняется отсутствие интернета в некоторых районах. С такой проблемой столкнулись в Карелии, правительство, правда, заверило, что решит проблему в ближайшее время. Серьезные перебои со связью испытывают и в дальневосточной Якутии, где о надежном подключении могут говорить лишь 59 из 256 ветспециалистов.

Разошлись мнения чиновников и бизнесменов и относительно вопроса экономии. По мнению предпринимателей, дополнительные траты вызовет необходимость установки ПО, обслуживание системы. Еще одна статья расходов: оплата труда программистов, которые будут заниматься вводом данных в «Меркурий». По словам главы Молочного союза Башкортостана Ильдара Файзуллина, все эти затраты повысят себестоимость продукции на 1,5–5%.

Чиновники в свою очередь утверждают, что «Меркурий» поможет сэкономить за счет затрат на сотрудников, которые занимались бумажными сертификатами. Pepsi и Danone также заявили, что запуск «Меркурия» обернется ростом цен. В Danone уточнили, что инвестиции из-за перехода на эту систему в размере 1,5 млрд рублей приведут к тому, что производство 1 кг того или иного продукта в среднем подорожает на 3,6 рубля. Кроме того, в компаниях не исключили и возможных перебоев с поставками, пишет газета «Известия».

Однако в Россельхознадзоре указывают на то, что против «Меркурия» выступают в первую очередь переработчики, которым невыгодны новые правила. «Система просто не позволит скрыто добавить в масло растительные жиры, иными словами, сфальсифицировать продукт», — поясняют в ведомстве.

Так или иначе пока еще около половины российских поставщиков систему не тестировали.Те из них, кто не успеет это сделать к июлю, должны будут заплатить штраф. Кроме того, нарушения могут повлечь и приостановку работы компании надзорным органом.