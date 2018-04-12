В Киеве рассказали, что Украина превратилась в авторитарное государство  

Киев, 12 апреля. Происходящее в последние годы на Украине совершенно не вяжется с понятием «демократия». Об этом рассказал украинский политолог Евгений Филиндаш.

В эфире телеканала NewsOne он отметил, что ни о какой свободе слова на Украине речи не идет. Он уточнил, что Киев давит «на немногие оставшиеся оппозиционные СМИ». Филиндаш подчеркнул, что представителям СМИ угрожают убийствами, нападениями. При этом власть не расследует подобные преступления, читает он.

По мнению политолога, Украина движется к тоталитаризму. Он озвучил мнение, что сейчас на Украине сложилась авторитарная власть.