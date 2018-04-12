Береговая охрана США начнет использовать необитаемые подводные аппараты в Арктике

Вашингтон, 12 апреля. В недалеком будущем у береговой охраны Соединенных Штатов могут появиться необитаемые подводные аппараты в Арктике. По словам командующего береговой охраной адмирала Пола Зукунфта, также БО намерена приступить к применению беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), способных значительно дольше находиться в воздухе.

В настоящее время идет освоение БПЛА ScanEagle, которые размещается на борту сторожевых кораблей. На каждом корабле Береговой охраны предполагается устанавливать 5 этих БПЛА, при этом данные устройства могут находиться в воздухе шесть-семь часов.

«Кроме того, имеются подводные необитаемые аппараты; есть благоприятные возможности использования таких платформ в Арктике», — подчеркнул адмирал, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вооруженные силы Российской Федерации начали поступать перспективные комплексы противодействия применению беспилотников, в том числе основанные на новых физических принципах.