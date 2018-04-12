Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Хельсинки, 12 апреля. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG получила от Финляндии второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Таким образом, процесс согласования по газопроводу с Хельсинки завершен. Разрешение выдало Региональное административное агентство Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде, уточнили представители оператора проекта.

Его выдачу требовал действующий в стране «Закон о воде». Решение приняли власти губернии Южная Финляндия, подробно оценив последствия воздействия газопровода на окружающую среду.

Напомним, заявку на согласование строительства в исключительной экономической зоне Финляндии Nord Stream 2 AG подала в сентябре 2017 года.

В правительстве Суоми тогда пояснили, что заявитель должен соответствовать ряду условий, в частности, соблюдать принцип осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, учитывать особенности Балтийского моря, а также не лишать Финляндию возможности реализовать потенциальные инфраструктурные проекты в своей исключительной экономической зоне. В итоге первое разрешение Хельсинки выдали 5 апреля.

Выданное согласие действительно в течение 50 лет. За принятие решения в стране отвечало министерство экономики и занятости Финляндии.

Компания Nord Stream 2 ранее уточняла, что в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в России, Швеции и Дании. «Процедуры согласования идут по плану», — подчеркнули представители оператора.

О необходимости не допустить запуск нового газопровода в это время не устает заявлять Украина. В Киеве опасаются, что потеря транзита российского газа лишит страну доходов.

При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что «Северный поток — 2» не является конкурентом транзиту через Украину, и Россия готова рассмотреть предложения украинской стороны — если они будут экономически обоснованными.

Лидеры Латвии, Литвы и Польша не одобряют строительство «Северного потока — 2», считая, что это проект политический.

США недовольны «Северным потоком-2» из-за желания экспортировать свой газ в Европу, а новый газопровод мешает этим амбициозным планам.