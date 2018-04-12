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Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2»
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    Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2»

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    Финляндия выдала второе разрешение на строительство «Северного потока — 2»

    Хельсинки, 12 апреля. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG получила от Финляндии второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

    Таким образом, процесс согласования по газопроводу с Хельсинки завершен. Разрешение выдало Региональное административное агентство Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде, уточнили представители оператора проекта.

    Его выдачу требовал действующий в стране «Закон о воде». Решение приняли власти губернии Южная Финляндия, подробно оценив последствия воздействия газопровода на окружающую среду.

    Напомним, заявку на согласование строительства в исключительной экономической зоне Финляндии  Nord Stream 2 AG подала в сентябре 2017 года.

    В правительстве Суоми тогда пояснили, что заявитель должен соответствовать ряду условий, в частности, соблюдать принцип осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба, учитывать особенности Балтийского моря, а также не лишать Финляндию возможности реализовать потенциальные инфраструктурные проекты в своей исключительной экономической зоне. В итоге первое разрешение Хельсинки выдали 5 апреля.

    Выданное согласие действительно в течение 50 лет. За принятие решения в стране отвечало министерство экономики и занятости Финляндии.

    Компания Nord Stream 2 ранее уточняла, что в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в России, Швеции и Дании. «Процедуры согласования идут по плану», — подчеркнули представители оператора.

    О необходимости не допустить запуск нового газопровода в это время не устает заявлять Украина. В Киеве опасаются, что потеря транзита российского газа лишит страну доходов.

    При этом президент России Владимир Путин ранее заявлял, что  «Северный поток — 2» не является конкурентом транзиту через Украину, и Россия готова рассмотреть предложения украинской стороны — если они будут экономически обоснованными. 

    Лидеры Латвии, Литвы и Польша не одобряют строительство «Северного потока — 2», считая, что это проект политический.

    США недовольны «Северным потоком-2» из-за желания экспортировать свой газ в Европу, а новый газопровод мешает этим амбициозным планам.

    Автор: Алексей Громов
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