Помпео что-то пропустил: эксперт оценил заявление о конце «мягкой политики» США в отношении РФ

Кандидат на должность государственного секретаря Соединенных Штатов Майк Помпео заявил об окончании мягкой политики США в отношении Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог», — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу США.

Кроме того, действия нынешней администрации президента Соединенных Штатов дают понять, что стратегия национальной безопасности Дональда Трампа «по праву назвала Россию угрозой нашей стране», считает Помпео. Вместе с этим, дипломатические усилия в отношении РФ должны продолжаться.

«Без сучка и без задоринки»

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН заявление Помпео.

«Нет, это, конечно, нельзя расценивать как «объявление войны». Это всего лишь попытка Помпео пройти согласование в Конгрессе на свою новую должность без сучка и без задоринки. Само собой, его шансы сделать это со словами о намерении начать новую перезагрузку в отношениях с Россией заметно уменьшились бы. Удивляет только, что до сих пор, оказывается, США действовали «мягко» в отношении России. Похоже, Помпео что-то пропустил за последние полгода-год», — пояснил Владимир Корнилов.

Эксперт не думает, что последуют кардинальные изменения. Мало того, Корнилов предположил, что, возможно, назначение Помпео будет способствовать налаживанию более ровного диалога Вашингтон-Москва. Хотя бы потому, что ему, в отличие от бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, не надо будет никому доказывать, что он не является «другом Москвы».