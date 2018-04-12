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Помпео что-то пропустил: эксперт оценил заявление о конце «мягкой политики» США в отношении РФ
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    Помпео что-то пропустил: эксперт оценил заявление о конце «мягкой политики» США в отношении РФ

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    У Трампа нет выхода, кроме как ударить по Сирии: эксперт о конце «мягкой политики» США в отношении России

    Кандидат на должность государственного секретаря Соединенных Штатов Майк Помпео заявил об окончании мягкой политики США в отношении Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог», — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу США.

    У Трампа нет выхода, кроме как ударить по Сирии: эксперт о конце «мягкой политики» США в отношении России

    Кроме того, действия нынешней администрации президента Соединенных Штатов дают понять, что стратегия национальной безопасности Дональда Трампа «по праву назвала Россию угрозой нашей стране», считает Помпео. Вместе с этим, дипломатические усилия в отношении РФ должны продолжаться.

    «Без сучка и без задоринки»

    Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН заявление Помпео.

    «Нет, это, конечно, нельзя расценивать как «объявление войны». Это всего лишь попытка Помпео пройти согласование в Конгрессе на свою новую должность без сучка и без задоринки. Само собой, его шансы сделать это со словами о намерении начать новую перезагрузку в отношениях с Россией заметно уменьшились бы. Удивляет только, что до сих пор, оказывается, США действовали «мягко» в отношении России. Похоже, Помпео что-то пропустил за последние полгода-год», — пояснил Владимир Корнилов.

    У Трампа нет выхода, кроме как ударить по Сирии: эксперт о конце «мягкой политики» США в отношении России

    Эксперт не думает, что последуют кардинальные изменения. Мало того, Корнилов предположил, что, возможно, назначение Помпео будет способствовать налаживанию более ровного диалога Вашингтон-Москва. Хотя бы потому, что ему, в отличие от бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, не надо будет никому доказывать, что он не является «другом Москвы».

    «Ударит ли Трамп по Сирии? Я думаю, что у Трампа уже нет выхода, кроме как нанести удар. Он сам себя поставил в ситуацию, в которой не оставил себе выбора. Вопрос лишь в том, будет ли это ограниченная акция по аналогу прошлого года и насколько она будет согласована за кулисами с Россией с тем, чтобы избежать возможного прямого столкновения между США и РФ. Насколько я понимаю, сейчас предпринимаются серьезные дипломатические усилия с тем, чтобы свести риски такого столкновения до минимума», — резюмировал Владимир Корнилов.

    Автор: Илья Муромский
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