Карта Кеннеди времен Карибского кризиса ушла с аукциона за 138 тыс. долларов

Москва, 12 апреля. Карта американского президента Джона Кеннеди времен Карибского кризиса ушла с аукциона в США за 138 тысяч долларов, сообщает торговый дом RR Auction.

«Лот 175 был продан. Мы пока не можем предоставить точную общую сумму продажи, это приблизительно 138 тысяч», — приводит слова представителя аукционера ТАСС.

Уточняется, что стартовая цена лота составляла 20 тысяч долларов. Карта датируется 1962 годом. Ее размер составляет 140 на 53 сантиметра. На карте указаны предполагаемые места базирования советских военных объектов на Кубе — ракет, ядерных хранилищ, истребителей и бомбардировщиков, передает «Пятый канал».

После урегулирования Карибского кризиса Кеннеди передал карту главе минобороны США Роберту Макнамаре, затем она хранилась в частной коллекции.

Ранее, как сообщало агентство «Ридус», на аукционе за 125 тысяч долларов было продано первое издание поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила».