В России в сентябре появятся новые КамАЗы серии К5

Москва, 12 апреля. Российская корпорация «Ростех» выпустит в сентябре 2018 года первые 20 магистральных тягачей К5. Отмечается, что разработчики уже завершили проектирование автомобилей.

Автомобильный концерн «КамАЗ» приступил к подготовке производства, в ходе которой будет автоматизировано производство и внедрен электронный технологический процесс.

Как пишет ТАСС, новый КамАЗ был представлен в сентябре 2017 года. В компании рассказали, что новый грузовик более эргономичен. Он оснащен новой автоматизированной коробкой передач и двигателем, соответствующим лучшим мировым аналогам и передней осью с нагрузкой до 9 тонн.

Ранее издание «Ридус» писало, что компания «КамАЗ» освоит новые марки стали.