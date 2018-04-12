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В России в сентябре появятся новые КамАЗы серии К5
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    В России в сентябре появятся новые КамАЗы серии К5

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    В России в сентябре появятся новые КамАЗы серии К5

    Москва, 12 апреля. Российская корпорация «Ростех» выпустит в сентябре 2018 года первые 20 магистральных тягачей К5. Отмечается, что разработчики уже завершили проектирование автомобилей.

    Автомобильный концерн «КамАЗ» приступил к подготовке производства, в ходе которой будет автоматизировано производство и внедрен электронный технологический процесс.

    Как пишет ТАСС, новый КамАЗ был представлен в сентябре 2017 года. В компании рассказали, что новый грузовик более эргономичен. Он оснащен новой автоматизированной коробкой передач и двигателем, соответствующим лучшим мировым аналогам и передней осью с нагрузкой до 9 тонн.

    Ранее издание «Ридус» писало, что компания «КамАЗ» освоит новые марки стали. 

    В России в сентябре появятся новые КамАЗы серии К5

    Автор: Анна Иванова
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