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Сирия: более 166 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала действия гумкоридора
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    Сирия: более 166 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала действия гумкоридора

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    Сирия: более 166 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала действия гумкоридора

    Дамаск, 12 апреля. Более 166,5 тысячи человек покинули Восточную Гуту в Сирии с начала действия гуманитарного коридора. Об этом сообщает министерство обороны России.

    По данным ведомства, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон из сирийского города Восточная Гута был организован выход 166 644 человек.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в феврале объявил, что по поручению президента России Владимира Путина для исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля в пригороде Дамаска вводится ежедневная гуманитарная пауза: с 9:00 до 14:00.

    Ранее «Газета.ru» писала, что боевики обстреляли из миномета медпункт у гумкоридора в Восточной Гуте.

    Сирия: более 166 тыс. человек покинули Восточную Гуту с начала действия гумкоридора

     

    Автор: Анна Иванова
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