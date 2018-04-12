Сирия: российская военная полиция начала работу в городе Дума

Москва, 12 апреля. В четверг российская военная полиция начала работу в сирийском городе Дума, сообщает Минобороны РФ.

«С сегодняшнего дня в городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны РФ уточняет, что российские военные полицейские являются гарантом соблюдения правопорядка в городе. В ведомстве также отметили, что в настоящее время обстановка в Думе стабилизируется, город перешел под контроль Дамаска.

Напомним, в четверг под контроль сирийского правительства перешла вся территория Восточной Гуты. Накануне, как писала «Газета.ру», первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир сообщил, что обстановка в пригороде Дамаска полностью стабилизировалась.