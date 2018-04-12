Буффона впервые в карьере удалили с матча Лиги чемпионов

Мадрид, 12 апреля. Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был удален с поля во время матча Лиги чемпионов с мадридским Реалом. Об этом сообщает «Советский спорт».

Буффон был удален с поля в матче Лиги чемпионов впервые в карьере. Красную карточку туринский голкипер получил в концовке игры за слишком бурные споры с выписавшим пенальти в ворота «Ювентуса» арбитром.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что играя на домашнем стадионе мадридский «Реал» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов уступил со счетом 1:3 туринскому «Ювентусу». По итогам двух матчей в полуфинал Лиги чемпионов вышел «Реал».