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Буффона впервые в карьере удалили с матча Лиги чемпионов
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    Буффона впервые в карьере удалили с матча Лиги чемпионов

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    Буффона впервые в карьере удалили с матча Лиги чемпионов

    Мадрид, 12 апреля. Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон был удален с поля во время матча Лиги чемпионов с мадридским Реалом. Об этом сообщает «Советский спорт».

    Буффон был удален с поля в матче Лиги чемпионов впервые в карьере. Красную карточку туринский голкипер получил в концовке игры за слишком бурные споры с выписавшим пенальти в ворота «Ювентуса» арбитром.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что играя на домашнем стадионе мадридский «Реал» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов уступил со счетом 1:3 туринскому «Ювентусу». По итогам двух матчей в полуфинал Лиги чемпионов вышел «Реал».

    Автор: Виталий Малясев
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