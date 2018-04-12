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В России ужесточили требования к организации летнего отдыха детей
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    В России ужесточили требования к организации летнего отдыха детей

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    В России ужесточили требования к организации летнего отдыха детей

    Москва, 12 апреля. Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности детского отдыха. Как пишет газета «Известия», в документе четко поясняется, кто может заниматься организацией детского отдыха, за что отвечает местная администрация, какие права есть у родителей, а также куда можно пожаловаться, если правила не выполняются.

    Отмечается, что власти каждого российского региона обязаны опубликовать на сайте местного правительства реестр организаций, у которых есть допуск к обеспечению летнего отдыха детей. Семьи смогут проверять организации перед тем, как отправить детей в лагерь.

    Вторым нововведением стало заключение типового договора между родителями и организацией, которая будет будет организовывать отдых ребенка. Как считают эксперты, это поможет избежать различных юридических лазеек, которые помогают в случае травмирования или гибели ребенка избежать ответственности.

    Родители также отныне смогут в электронном виде обращаться в органы государственной власти субъектов РФ с заявлениями и жалобами по организации летнего отдыха своих детей.

    В России ужесточили требования к организации летнего отдыха детей

    Автор: Анна Иванова
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