В России ужесточили требования к организации летнего отдыха детей

Москва, 12 апреля. Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, который вводит дополнительные меры для обеспечения безопасности детского отдыха. Как пишет газета «Известия», в документе четко поясняется, кто может заниматься организацией детского отдыха, за что отвечает местная администрация, какие права есть у родителей, а также куда можно пожаловаться, если правила не выполняются.

Отмечается, что власти каждого российского региона обязаны опубликовать на сайте местного правительства реестр организаций, у которых есть допуск к обеспечению летнего отдыха детей. Семьи смогут проверять организации перед тем, как отправить детей в лагерь.

Вторым нововведением стало заключение типового договора между родителями и организацией, которая будет будет организовывать отдых ребенка. Как считают эксперты, это поможет избежать различных юридических лазеек, которые помогают в случае травмирования или гибели ребенка избежать ответственности.

Родители также отныне смогут в электронном виде обращаться в органы государственной власти субъектов РФ с заявлениями и жалобами по организации летнего отдыха своих детей.