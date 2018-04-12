12 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса

Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 17 стран В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств. Грамоты Президенту России вручили 17 новых глав дипломатических миссий. Среди них послы Австрии, Италии и Черногории. В рамках встречи президент РФ обратился к послам с речью, посвященной взаимоотношениям России со странами, представители которых прибыли в Кремль. В завершение приема участвовавшие в нем послы сделали памятное фото с главой российского государства.

Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса Сразу три российских журналиста получили ранения, в результате обстрела автобуса в Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Отмечается, что автобус, в котором корреспондент НТВ и операторы «России-1» и телеканала «Звезда» возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте, был обстрелян из стрелкового оружия неизвестными. Пострадавшие эвакуированы в медицинский госпиталь для прохождения лечения. Их ранения оцениваются как легкие, никакой угрозы жизни журналистов нет. Медицинскую помощь сотрудникам СМИ уже оказали врачи российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

В Минобороны РФ подвели итоги гуманитарной операции в Сирии В Москве прошел брифинг первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Виктора Познихира. Он сообщил, что совместно с сирийскими властями завершается масштабная гуманитарная операция в Восточной Гуте. В настоящее время заканчивается вывод бандформирований из города Дума. Данный населенный пункт последний в этом районе, который покидают боевики. Также Генштаб опроверг данные ВОЗ о 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе. Виктор Познихер пригласил представителей Всемирной организации здравоохранения лично посетить район, чтобы убедиться в голословности обвинений в адрес сирийской армии.