12 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса

Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 17 стран
В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств. Грамоты Президенту России вручили 17 новых глав дипломатических миссий. Среди них послы Австрии, Италии и Черногории. В рамках встречи президент РФ обратился к послам с речью, посвященной взаимоотношениям России со странами, представители которых прибыли в Кремль. В завершение приема участвовавшие в нем послы сделали памятное фото с главой российского государства.
Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса
Сразу три российских журналиста получили ранения, в результате обстрела автобуса в Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Отмечается, что автобус, в котором корреспондент НТВ и операторы «России-1» и телеканала «Звезда» возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте, был обстрелян из стрелкового оружия неизвестными. Пострадавшие эвакуированы в медицинский госпиталь для прохождения лечения. Их ранения оцениваются как легкие, никакой угрозы жизни журналистов нет. Медицинскую помощь сотрудникам СМИ уже оказали врачи российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.
В Минобороны РФ подвели итоги гуманитарной операции в Сирии
В Москве прошел брифинг первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Виктора Познихира. Он сообщил, что совместно с сирийскими властями завершается масштабная гуманитарная операция в Восточной Гуте. В настоящее время заканчивается вывод бандформирований из города Дума. Данный населенный пункт последний в этом районе, который покидают боевики. Также Генштаб опроверг данные ВОЗ о 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе. Виктор Познихер пригласил представителей Всемирной организации здравоохранения лично посетить район, чтобы убедиться в голословности обвинений в адрес сирийской армии.
Представители ОЗХО передали результаты расследования по делу Сергея Скрипаля
Представители Организации по запрещению химического оружия передали руководству Великобритании результаты расследования по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В соответствии с установленной практикой они передали окончательную версию отчета государству, по запросу которого он был сделан. Сообщается, что публикация выводов, о которых говорится в документе, запланирована на 14 часов. Их также планируется распространить среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию.