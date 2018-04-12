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12 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса
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    12 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса

    Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 17 стран. Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса. В Минобороны РФ подвели итоги гуманитарной операции в Сирии. Представители ОЗХО передали результаты расследования по делу Сергея Скрипаля.
    8:41 12 Апреля 2018
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    Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 17 стран

    12 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса

    В Александровском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств. Грамоты Президенту России вручили 17 новых глав дипломатических миссий. Среди них послы Австрии, Италии и Черногории. В рамках встречи президент РФ обратился к послам с речью, посвященной взаимоотношениям России со странами, представители которых прибыли в Кремль. В завершение приема участвовавшие в нем послы сделали памятное фото с главой российского государства.

    Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса

    12 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса

    Сразу три российских журналиста получили ранения, в результате обстрела автобуса в Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Отмечается, что автобус, в котором корреспондент НТВ и операторы «России-1» и телеканала «Звезда» возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте, был обстрелян из стрелкового оружия неизвестными. Пострадавшие эвакуированы в медицинский госпиталь для прохождения лечения. Их ранения оцениваются как легкие, никакой угрозы жизни журналистов нет. Медицинскую помощь сотрудникам СМИ уже оказали врачи российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

    В Минобороны РФ подвели итоги гуманитарной операции в Сирии

    12 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса

    В Москве прошел брифинг первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенанта Виктора Познихира. Он сообщил, что совместно с сирийскими властями завершается масштабная гуманитарная операция в Восточной Гуте. В настоящее время заканчивается вывод бандформирований из города Дума. Данный населенный пункт последний в этом районе, который покидают боевики. Также Генштаб опроверг данные ВОЗ о 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе. Виктор Познихер пригласил представителей Всемирной организации здравоохранения лично посетить район, чтобы убедиться в голословности обвинений в адрес сирийской армии.

    Представители ОЗХО передали результаты расследования по делу Сергея Скрипаля

    12 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Российские журналисты были ранены в Сирии, в результате обстрела автобуса

    Представители Организации по запрещению химического оружия передали руководству Великобритании результаты расследования по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В соответствии с установленной практикой они передали окончательную версию отчета государству, по запросу которого он был сделан. Сообщается, что публикация выводов, о которых говорится в документе, запланирована на 14 часов. Их также планируется распространить среди стран-участниц Конвенции по химическому оружию.

     

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