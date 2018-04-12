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Сирия: более 1,5 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту за сутки
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    Сирия: более 1,5 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту за сутки

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    Сирия: более 1,5 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту за сутки

    Москва, 12 апреля. За последние сутки сирийскую Восточную Гуту по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» покинули более 1,5 тысячи боевиков и членов их семей, сообщает в четверг Минобороны РФ,

    «За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 1521 боевиков и членов их семей», — говорится в сообщении ведомства.

    Уточняется, что боевики и их родственники были перевезены на север провинции Алеппо на 40 автобусах. На протяжении всего маршрута автобусы в целях обеспечения безопасности сопровождали сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон, а также представители Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

    Напомним, ранее в среду, как писала «Газета.ру», Минобороны РФ сообщало о переходе под контроль Дамаска территории Восточной Гуты.

    Автор: Василий Котов
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