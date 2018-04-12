ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР два раза за сутки

Луганск, 12 апреля. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике два раза за сутки, сообщает в четверг Народная милиция ЛНР.

Обстрелы велись по территориям населенных пунктов Калиново-Борщеватое и Калиновка с применением минометов калибром 82 миллиметра, вооружения БМП-1, автоматических гранатометов станковых (АГС) и стрелкового оружия.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Очередное перемирие на территории Донбасса вступило в силу 30 марта. Однако из республик по-прежнему поступают сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.