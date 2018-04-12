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В России рекордно снизилась смертность от туберкулеза
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    В России рекордно снизилась смертность от туберкулеза

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    В России рекордно снизилась смертность от туберкулеза

    Москва, 12 апреля. В 2017 году в России снизилась смертность от туберкулеза — на 17,3% относительно уровня 2016 года. Как пишет газета «Известия», сейчас показатель составляет 6,2 случая на 100 тысяч населения. Отмечается, что снижение стало рекордным за все постсоветское время.

    Положительная динамика зафиксирована в 71 регионе, в остальных регионах показатель держится на стабильном уровне. По словам экспертов, динамика связана с увеличением охвата граждан профилактическими осмотрами. По их мнению, в России также развивается индивидуальный подход к лечению больных.

    Как ранее писало URA.ru, 140 детей и 3,7 тысячи взрослых ежегодно заболевают туберкулезом на Среднем Урале.

    В России рекордно снизилась смертность от туберкулеза

    Автор: Анна Иванова
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