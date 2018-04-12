В Совфеде оценили громкие высказывания Трампа о России и Сирии

Москва, 12 апреля. Парламентарии и дипломаты высказались о причинах недружественных России высказываний президента США Дональда Трампа и оценили вероятность прямого конфликта. Мнения специалистов приводят «Известия».

Ранее Дональд Трамп в микроблоге Twitter пригрозил Сирии ракетным ударом, а России посоветовал не сотрудничать с сирийским президентом Башаром Асадом, которого назвал убивающим собственное население животным. Парламентарии и дипломаты дали оценку словам главы Белого дома.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что ситуация вокруг Сирии принимает черты опосредованного российско-американского конфликта. Но сенатор усомнился в том, что США ударят по российским объектам в Сирии.

«Я не думаю, что американцы ударят по российским объектам, например, по нашей базе Хмеймим или по Тартусу — они могут выбрать несколько сирийских военных целей», — заявил Пушков.

По мнению сенатора, президент США неосторожными высказываниями загнал себя в сложную ситуацию. Так как исполнение угроз приведет к конфликту с Россией, а неисполнение покажет его слабым и непредсказуемым лидером.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что точка невозврата будет пройдена, если против российских военнослужащих на территории Сирии будет применена военная сила. Высказывание Трампа вызвало у сенатора изумление. Поскольку и Россия, и США борются в Сирии с одним врагом — с терроризмом.

Посол Сирии в России Риад Хаддад отметил, что не существует доказательство того, что правительственные войска применяли химическое оружие. Хадад подчеркнул, что Сирия всегда надеется на поддержку своих друзей и советуется с Россией «абсолютно по всем вопросам».