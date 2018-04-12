Amnesty International: в 2017 году в мире казнили 993 человека

Москва, 12 апреля. В прошлом году в мире казнили 993 человека, сообщает неправительственная организация Amnesty International. Согласно опубликованному докладу, количество казней в 2017 году снизилось на 4% по сравнению с аналогичными показателями за 2016 год.

Казни были зафиксированы в 23 странах мира. Более половины из них (51%) были проведены в Иране. На долю Ирана, Саудовской Аравии, Ирака и Пакистана в сумме приходится 84% приведенных в исполнение смертных приговоров.

При этом, как отмечается в докладе организации, в статистике не были учтены казни, произведенные в Китае: в КНР данные сведения являются государственной тайной, пишет Infox.ru.

Amnesty International выражает беспокойство в связи с тем, что многие страны до сих пор выносят смертные приговоры за преступления, связанные с наркотиками. Однако, по словам генерального секретаря организации Салила Шетти, в таких государствах, как Иран и Малайзия, уже внесены позитивные поправки в антинаркотическое законодательство.

В настоящее время, как уточняет Amnesty International, исполнения смертного приговора в мире ожидают 21 919 человек. Ранее, как передавало URA.RU, ООН сообщала, что 87% казней в мире происходят в Китае, Иране, Ираке и Саудовской Аравии.