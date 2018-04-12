Меню
Весь мир
Amnesty International: в 2017 году в мире казнили 993 человека
Новороссия
ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР два раза за сутки
Следующая новость
Загрузка...

    Amnesty International: в 2017 году в мире казнили 993 человека

    40

    Amnesty International: в 2017 году в мире казнили 993 человека

    Москва, 12 апреля. В прошлом году в мире казнили 993 человека, сообщает неправительственная организация Amnesty International. Согласно опубликованному докладу, количество казней в 2017 году снизилось на 4% по сравнению с аналогичными показателями за 2016 год.

    Казни были зафиксированы в 23 странах мира. Более половины из них (51%) были проведены в Иране. На долю Ирана, Саудовской Аравии, Ирака и Пакистана в сумме приходится 84% приведенных в исполнение смертных приговоров.

    При этом, как отмечается в докладе организации, в статистике не были учтены казни, произведенные в Китае: в КНР данные сведения являются государственной тайной, пишет Infox.ru.

    Amnesty International выражает беспокойство в связи с тем, что многие страны до сих пор выносят смертные приговоры за преступления, связанные с наркотиками. Однако, по словам генерального секретаря организации Салила Шетти, в таких государствах, как Иран и Малайзия, уже внесены позитивные поправки в антинаркотическое законодательство.

    В настоящее время, как уточняет Amnesty International, исполнения смертного приговора в мире ожидают 21 919 человек. Ранее, как передавало URA.RU, ООН сообщала, что 87% казней в мире происходят в Китае, Иране, Ираке и Саудовской Аравии.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    2132
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    9414
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    2116
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    5435