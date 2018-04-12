Правительство России будет контролировать цены на проезд во время ЧМ-2018

Москва, 12 апреля. Во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России Минтранс и ФАС будут контролировать цены на авиа- и железнодорожные перевозки, а также на проезд в общественном транспорте. Как пишет газета «Известия», поручение ведомствам дал вице-премьер Виталий Мутко. Источник, близкий к Минтрансу рассказал, что федеральное регулирование запрещает компаниям увеличивать тарифы на воздушные перевозки в города, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

При этом источник подчеркнул, что в ведомстве не ожидают злоупотребления ценами на общественном транспорте во время чемпионата мира по футболу.