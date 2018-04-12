Меню
Россия
Правительство России будет контролировать цены на проезд во время ЧМ-2018
Новороссия
ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР два раза за сутки
Следующая новость
Загрузка...

    Правительство России будет контролировать цены на проезд во время ЧМ-2018

    30

    Правительство России будет контролировать цены на проезд во время ЧМ-2018

    Москва, 12 апреля. Во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России Минтранс и ФАС будут контролировать цены на авиа- и железнодорожные перевозки, а также на проезд в общественном транспорте. Как пишет газета «Известия», поручение ведомствам дал вице-премьер Виталий Мутко. Источник, близкий к Минтрансу рассказал, что федеральное регулирование запрещает компаниям увеличивать тарифы на воздушные перевозки в города, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

    При этом источник подчеркнул, что в ведомстве не ожидают злоупотребления ценами на общественном транспорте во время чемпионата мира по футболу.

    Правительство России будет контролировать цены на проезд во время ЧМ-2018

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    2036
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    9022
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    2096
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    5411