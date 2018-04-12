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Карякин рассказал о неудаче в Берлине и о популярности
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    Карякин рассказал о неудаче в Берлине и о популярности

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    Карякин рассказал о неудаче в Берлине и о популярности

    Москва, 12 апреля. Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о своей популярности, причинах неудачи в Берлине. Ранее Карякин занял третье место в турнире претендентов-2018 и отдалился от своей мечты стать чемпионом мира.

    При этом он поставил перед собой новые цели — подняться в тройку рейтинга Международной федерации шахмат (ФИДЕ) по итогам 2018 года и принять участие в четвертом подряд турнире претендентов.

    Карякин рассказал, что приехал в Берлин только за первым местом и, наверное, перегорел. Он вспомнил, что «ноги не слушались, мандражировал». По словам Карякина, две нелепые ошибки в партиях с Мамедьяровым и Ароняном откинули меня на последнее место. Шахматисит ответил на вопрос, много ли фанатов этого вида спорта в Берлине. Он уточнил, что шахматы не так популярны и не так зрелищны, как игровые виды спорта.

    «Я не Криштиану Роналду, за мной или Магнусом Карлсеном не будут бегать толпы фанатов. Ни в одной стране мира», — сказал он.

    Карякин рассказал о неудаче в Берлине и о популярности 

    Автор: Анна Иванова
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