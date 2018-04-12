Меню
Политика
В США отказались раскрыть информацию о полете «самолета Судного дня»
Новороссия
ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР два раза за сутки
Следующая новость
Загрузка...

    В США отказались раскрыть информацию о полете «самолета Судного дня»

    121

    В США отказались раскрыть информацию о полете «самолета Судного дня»

    Вашингтон, 12 апреля. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки не подтвердило и не опровергло данные о том, что Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет Судного дня», совершил полет. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон.

    Как пишет ТАСС, Кроссон отметил, что не может передать информацию об этом полете. При этом он подчеркнул, что различные виды войск в США ежедневно выполняют многочисленные миссии, «используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам». Кроссон подчеркнул, что в Пентагоне не обсуждают особенности отдельных военных операций.

    Ранее сообщалось, что «самолет Судного дня» поднялся в воздух в американском штате Индиана.

    В США отказались раскрыть информацию о полете «самолета Судного дня»

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    2132
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    9414
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    2116
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    5435