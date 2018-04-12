В США отказались раскрыть информацию о полете «самолета Судного дня»

Вашингтон, 12 апреля. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки не подтвердило и не опровергло данные о том, что Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет Судного дня», совершил полет. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон.

Как пишет ТАСС, Кроссон отметил, что не может передать информацию об этом полете. При этом он подчеркнул, что различные виды войск в США ежедневно выполняют многочисленные миссии, «используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам». Кроссон подчеркнул, что в Пентагоне не обсуждают особенности отдельных военных операций.

Ранее сообщалось, что «самолет Судного дня» поднялся в воздух в американском штате Индиана.