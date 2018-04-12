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Минобороны опубликовало архивные документы об офицерской службе Гагарина
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    Минобороны опубликовало архивные документы об офицерской службе Гагарина

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    Минобороны опубликовало архивные документы об офицерской службе Гагарина

    Москва, 12 апреля. Минобороны России опубликовало архивные документы об офицерской службе Юрия Гагарина. Уникальные свидетельства доступны на сайте министерства.

    «На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта полковника Юрия Алексеевича Гагарина», — сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

    В документах содержится информация об офицерской службе первого в мире космонавта с момента присвоения ему лейтенантского звания в октябре 1957 года. Также на сайте министерства доступна служебная характеристика Юрия Гагарина за время пребывания в Центре подготовки космонавтов ВВС СССР, учетно-послужная карта и приказы о присвоении офицерских званий.

    Кроме того, среди опубликованных материалов находится служебное письмо председателю Государственного комитета по оборонной технике Совета министров СССР Константину Рудневу, сообщает «Вечерняя Москва».

    Автор: Виталий Малясев
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