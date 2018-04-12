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Россияне считают РФ лидером в освоении космоса
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    Россияне считают РФ лидером в освоении космоса

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    Россияне считают РФ лидером в освоении космоса

    Москва, 12 апреля. Россия является мировым лидером в освоении космоса, считают 61% жителей страны. Как пишет газета «Известия», второе место граждане РФ отдают США, а третье — Китаю. Об этом говорят итоги исследования «Левада-центра».

    Отмечается, что, несмотря на слабую осведомленность россиян о событиях в отрасли, запрос на лидерство страны в космической и научной сфере по-прежнему силен.  

    Как рассказали эксперты, с 2104 года число россиян, читающих Москву лидером космической индустрии растет. 61% опрошенных дали такой ответ.  При этом граждане РФ слабо информированы о значимых события в отрасли. К примеру, 62% опрошенных не знали, что в феврале компания SpaceX Илона Маска успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету.

    Россияне считают РФ лидером в освоении космоса

    Автор: Анна Иванова
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