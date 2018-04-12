Москва, 12 апреля. Россия является мировым лидером в освоении космоса, считают 61% жителей страны. Как пишет газета «Известия», второе место граждане РФ отдают США, а третье — Китаю. Об этом говорят итоги исследования «Левада-центра».

Отмечается, что, несмотря на слабую осведомленность россиян о событиях в отрасли, запрос на лидерство страны в космической и научной сфере по-прежнему силен.

Как рассказали эксперты, с 2104 года число россиян, читающих Москву лидером космической индустрии растет. 61% опрошенных дали такой ответ. При этом граждане РФ слабо информированы о значимых события в отрасли. К примеру, 62% опрошенных не знали, что в феврале компания SpaceX Илона Маска успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету.