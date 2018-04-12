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«Томагавки» против «Калибров»: эксперты сравнили военные возможности РФ и США при столкновении в Сирии
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    «Томагавки» против «Калибров»: эксперты сравнили военные возможности РФ и США при столкновении в Сирии

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    «Томагавки» против «Калибров»: эксперты сравнили военные возможности РФ и США при столкновении в Сирии

    Москва, 12 апреля. Эксперты рассказали, какое оружие может применить Вашингтон для удара по Сирии, и чем ответит на агрессию Москва. Аналитики центра Stratfor считают, что наиболее вероятными объектами для удара США станут сразу несколько авиабаз вокруг Дамаска: Думайр, Мардж Рухаил и Меззе. Как пояснили эксперты, американской армии потребуется использовать авианосцы.

    Ранее сообщалось, что авианосец «Гарри Трумэн» в сопровождении крейсера, а также ракетных эсминцев, вооруженных крылатыми «Томагавками», уже направился из Атлантики в Средиземное море. Маршрут группы кораблей может занять неделю.

    Как пишет «ПолитЭксперт», по оценкам специалистов, помимо кораблей, США привлекут для авиаударов бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor. Эксперты читают, что наиболее вероятно использование ракеты «Томагавк» или AGM-86B. При этом, как считают военные, Москва может применить крылатые ракеты «Калибр» морского базирования, а также бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, начиненные новейшими ракетами Х-101.

    Аналитики отметили, что у РФ есть возможность нанести удар не только по базам США и союзников на Ближнем Востоке, но и в Европе. Как считает глава экспертного совета Госдумы по обороне Борис Усвяцов, Трамп только нагнетает обстановку, однако на деле «воевать по-взрослому» вряд ли станет. Он заявил, что, когда ВКС и ВМФ РФ показали в Сирии, на что способны «Калибры», «американцы вздрогнули». Он уточнил, что это стало «шоковой терапией».

    «Томагавки» против «Калибров»: эксперты сравнили военные возможности РФ и США при столкновении в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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