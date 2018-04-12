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Лишившиеся украинских двигателей фрегаты проекта 11356 «реанимируют» в России
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    Лишившиеся украинских двигателей фрегаты проекта 11356 «реанимируют» в России

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    Лишившиеся украинских двигателей фрегаты проекта 11356 «реанимируют» в России

    Москва, 12 апреля. К 2020-2021 году для Черноморского флота планируют достроить три фрегата проекта 11356, которые в настоящее время находятся на заводе «Янтарь» в разной степени готовности. Об этом со ссылкой на гендиректора Прибалтийского судостроительного завода Эдуарда Ефимова сообщает ТАСС.

    По словам гендиректора, завод имеет действующий контракт на строительство кораблей. Но также есть и бессрочное уведомление о приостановке строительства.

    «Кроме того, есть подписанное дополнительное соглашение, согласно которому сроки сдачи этих кораблей перенесены на 2020 и 2021 годы. Если мы двигатели получим в 2019-м, то это вполне реальные сроки», — заявил Ефимов

    Напомним, первые три фрегата серии 11356 «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров» уже переданы Черноморскому флоту. Еще три фрегата «Адмирал Истомин», «Адмирал Корнилов» и «Адмирал Бутаков» не получили газотурбинные двигатели от украинского завода «Зоря-Машпроект». Предприятие уже изготовило силовые установки для российских кораблей, но позже Украина отказалась передавать двигатели России.

    Автор: Виталий Малясев
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