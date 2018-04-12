Вассерман оценил предложение Трампа готовиться к запуску «умных» ракет по Сирии

Москва, 12 апреля. Российский журналист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что России стоит готовиться к тому, чтобы сбивать «умные» американские ракеты.

Ранее Трамп в своем аккаунте в Twitter посоветовал Москве приготовиться сбивать американские «умные ракеты». Как отметил Вассерман Nation News, «основательный мордобой — это неплохое начало для дружбы».

Вассерман подчеркнул, что когда Трамп и те, кто его толкает на раунд агрессии, «основательно от РФ получат», то настанет начало дружбы. Вассерман уточнил, что, скорее всего, это придется делать не раз.