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Вассерман оценил предложение Трампа готовиться к запуску «умных» ракет по Сирии
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    Вассерман оценил предложение Трампа готовиться к запуску «умных» ракет по Сирии

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    Вассерман оценил предложение Трампа готовиться к запуску «умных» ракет по Сирии

    Москва, 12 апреля. Российский журналист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что России стоит готовиться к тому, чтобы сбивать «умные» американские ракеты.

    Ранее Трамп в своем аккаунте в Twitter посоветовал Москве приготовиться сбивать американские «умные ракеты». Как отметил Вассерман Nation News, «основательный мордобой — это неплохое начало для дружбы».

    Вассерман подчеркнул, что когда Трамп и те, кто его толкает на раунд агрессии, «основательно от РФ получат», то настанет начало дружбы. Вассерман уточнил, что, скорее всего, это придется делать не раз.

    Вассерман оценил предложение Трампа готовиться к запуску «умных» ракет по Сирии

    Автор: Анна Иванова
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