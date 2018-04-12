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Стали известны самые доходные в России профессии
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    Стали известны самые доходные в России профессии

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    Стали известны самые доходные в России профессии

    Москва, 12 апреля. Программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы стали самыми высокооплачиваемыми в России специалистами по итогам первого квартала 2018 года. Об этом рассказали аналитики HeadHunter. Отмечается, что специалисты проанализировали банк данных заработных плат. Выяснилось, что заработные платы в России медленно, но уверенно росли с постепенным увеличением динамики роста.

    При этом прирост был неравномерным, делятся эксперты. Несмотря на это изменения оплаты линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладывается в диапазон 12%.  Лидерами по оплате труда в России назвали программистов. В число самых высокооплачиваемых специалистов входят менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. В среднем программисты в Москве получают 100–110 тысяч рублей, в регионах – 60–70 тысяч рублей.

    Стали известны самые доходные в России профессии

    Автор: Анна Иванова
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