УАЗ представил особую версию внедорожника «Патриот»

Москва, 12 апреля. Ульяновский автомобильный завод планирует начать в начале мая продажи оснащенной сертифицированным внедорожным оборудованием экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Патриот». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Новую версию автомобиля оснастят специализированными аксессуарами, в том числе лебедкой «Спрут 9000 Спорт», защитой от рулевых тяг и Off-Road пакетом. В последний входят лестница на задней двери, экспедиционный багажник и другое оснащение.

Также новая версия «Патриота» комплектуется кондиционером, отопителем салона, мультимедийной и навигационной системами. Внедорожник будет продаваться в оранжевом и зеленом цвете.

Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что министерство промышленности и торговли направит отечественным автопроизводителям более 102 млрд рублей.