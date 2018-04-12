Меню
Экономика
УАЗ представил особую версию внедорожника «Патриот»
Новороссия
ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР два раза за сутки
Следующая новость
Загрузка...

    УАЗ представил особую версию внедорожника «Патриот»

    40

    УАЗ представил особую версию внедорожника «Патриот»

    Москва, 12 апреля. Ульяновский автомобильный завод планирует начать в начале мая продажи оснащенной сертифицированным внедорожным оборудованием экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Патриот». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

    Новую версию автомобиля оснастят специализированными аксессуарами, в том числе лебедкой «Спрут 9000 Спорт», защитой от рулевых тяг и Off-Road пакетом. В последний входят лестница на задней двери, экспедиционный багажник и другое оснащение.

    Также новая версия «Патриота» комплектуется кондиционером, отопителем салона, мультимедийной и навигационной системами. Внедорожник будет продаваться в оранжевом и зеленом цвете.

    Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что министерство промышленности и торговли направит отечественным автопроизводителям более 102 млрд рублей.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    2132
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    9414
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    2116
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    5435