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Россия подняла в ООН вопрос высылки из США дипломатов
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    Россия подняла в ООН вопрос высылки из США дипломатов

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    Россия подняла в ООН вопрос высылки из США дипломатов

    Нью-Йорк, 12 апреля. Российская миссия подняла в Организации объединенных наций вопрос о высылке Соединенными Штатами дипломатов РФ.

    Как рассказал пресс-секретарь постпредства при организации Федор Стржижковский, в среду Россия потребовала созвать комитет ООН по отношениям с государством пребывания, который следит за тем, в каких условиях работают представители стран.

    «За последние годы они стремительно ухудшаются», — рассказал РИА Новости пресс-секретарь.

    Кроме того, участники встречи обсудили вопрос высылки 12 российских дипломатов. Представители России потребовали принять меры, чтобы исправить ситуацию, передает «Газета.ру».
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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