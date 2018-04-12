Россия подняла в ООН вопрос высылки из США дипломатов

Нью-Йорк, 12 апреля. Российская миссия подняла в Организации объединенных наций вопрос о высылке Соединенными Штатами дипломатов РФ.

Как рассказал пресс-секретарь постпредства при организации Федор Стржижковский, в среду Россия потребовала созвать комитет ООН по отношениям с государством пребывания, который следит за тем, в каких условиях работают представители стран.

«За последние годы они стремительно ухудшаются», — рассказал РИА Новости пресс-секретарь.

Кроме того, участники встречи обсудили вопрос высылки 12 российских дипломатов. Представители России потребовали принять меры, чтобы исправить ситуацию, передает «Газета.ру».

