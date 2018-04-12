Кандидат в госсекретари США Помпео не считает себя «ястребом»

Вашингтон, 12 апреля. Кандидат в госсекретари США Майк Помпео не считает себя «ястребом» во внешней политике. Об этом говорится в опубликованных Белым домом письменных показаниях Помпео сенаторам.

«Я знаю не понаслышке, какие болезненные жертвы приносят мужчины и женщины, носящие форму. Так что когда журналисты, большинство из которых никогда со мной не встречалось, вешают на меня или на вас ярлык «ястребов», «сторонников войны» или еще что похуже, я лишь качаю головой», — заявил Помпео.

Кандидат на пост главы Госдепа США заверил сенаторов, что немногие боятся войны больше, чем служившие в армии. Помпео подчеркнул, что считает войну крайним средством и что он собирается добиваться реализации поставленных президентом задач «неустанной дипломатией», не отправляя на войну молодых людей.

Ранее сообщалось, что Помпео заявил о завершении «мягкой политики» в отношении РФ и «длинном» списке мер против России.