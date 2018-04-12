Трамп и Эрдоган договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии

Вашингтон, 12 апреля. Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии.

Как сказано в сообщении пресс-службы Белого дома, телефонный разговор состоялся в среду.

«Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить текущий кризис в Сирии. Лидеры согласились поддерживать тесный контакт вокруг этой ситуации», — сообщили в Белом доме.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на турецкие СМИ сообщала о проведении переговоров Трампа и Эрдогана. Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможном ударе по Сирии. Перед этим США обвинили Дамаск в проведении атаки в Восточной Гуте, не предоставив никаких доказательств. При этом Генштаб РФ предупреждал о готовящейся боевиками провокации.

