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Трамп и Эрдоган договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии
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    Трамп и Эрдоган договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии

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    Трамп и Эрдоган договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии

    Вашингтон, 12 апреля. Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии.

    Как сказано в сообщении пресс-службы Белого дома, телефонный разговор состоялся в среду.

    «Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить текущий кризис в Сирии. Лидеры согласились поддерживать тесный контакт вокруг этой ситуации», — сообщили в Белом доме.

    Ранее «Газета.ру» со ссылкой на турецкие СМИ сообщала о проведении переговоров Трампа и Эрдогана. Напомним, накануне президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о возможном ударе по Сирии. Перед этим США обвинили Дамаск в проведении атаки в Восточной Гуте, не предоставив никаких доказательств. При этом Генштаб РФ предупреждал о готовящейся боевиками провокации.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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