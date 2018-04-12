Помпео рассказал о «длинном» списке действий против России

Вашингтон, 12 апреля. Директор ЦРУ Майк Помпео, который претендует на пост госсекретаря Соединенных Штатов Америки, рассказал Конгрессу о «длинном» списке действий в отношении России.

Помпео заявил, что мягкая политика в отношении России уже не актуально, поэтому у американского руководства есть список мер против Москвы. Так, Вашингтон может расширить санкции, выслать дипломатов, заняться укреплением армии и разработкой мер по ядерному сдерживанию.

«Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления», — заявил Помпео, передает RT.

В четверг кандидат на пост госсекретаря США выступит перед членами Конгресса. В настоящее время американское дипломатическое ведомство временно возглавляет Джон Салливан, сообщала «Газета.ру».

