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Помпео рассказал о «длинном» списке действий против России
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    Помпео рассказал о «длинном» списке действий против России

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    Помпео рассказал о «длинном» списке действий против России

    Вашингтон, 12 апреля. Директор ЦРУ Майк Помпео, который претендует на пост госсекретаря Соединенных Штатов Америки, рассказал Конгрессу о «длинном» списке действий в отношении России.

    Помпео заявил, что мягкая политика в отношении России уже не актуально, поэтому у американского руководства есть список мер против Москвы. Так, Вашингтон может расширить санкции, выслать дипломатов, заняться укреплением армии и разработкой мер по ядерному сдерживанию.

    «Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления», — заявил Помпео, передает RT.

    В четверг кандидат на пост госсекретаря США выступит перед членами Конгресса. В настоящее время американское дипломатическое ведомство временно возглавляет Джон Салливан, сообщала «Газета.ру».
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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